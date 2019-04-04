Странно, но оно летает: необычные летательные аппараты (Фото) С того самого дня, когда человек впервые поднялся в воздух, он ни на день больше не останавливался в своем поиске новых и все более совершенных форм и конструкций. Каждый год инженеры со всей планеты создавали новые летательные аппараты. Иногда у них получалось что-то такое, что, казалось бы, не сможет летать.