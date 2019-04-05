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Amazon планирует выпустить аналогичные беспроводные наушники, как AirPods

Amazon планирует выпустить аналогичные беспроводные наушники, как AirPods
20:49 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru

Новости технологии: Гигант электронной торговли с главным офисом в Сиэтле готовит наушники с встроенным доступом к Alexa уже во второй половине этого года.

Пользователи смогут давать команды Alexa для воспроизведения музыки или с его помощью узнавать прогноз погоды и заказывать товары на Amazon. Достаточно будет просто назвать имя голосового помощника.

Также управлять наушниками можно будет с помощью жестов.

Наушники будут выглядеть и работать подобно AirPods, однако, специалисты Amazon стремятся к лучшему качеству звука, отмечают источники.

Новый продукт от Amazon будет выпускаться в двух цветах - черном и сером, и будет поставляться в футляре для хранения, который послужит зарядным устройством.

Компания Apple презентовала беспроводные наушники AirPods второго поколения

Компания собирается продавать продукцию по более низкой цене, чем стоимость AirPods.

Данный продукт является одним из важнейших проектов дочерней компании Amazon - Lab126.

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Amazon, Беспроводные наушники, AirPods, Аналог беспроводных наушников.
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