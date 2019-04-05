Amazon планирует выпустить аналогичные беспроводные наушники, как AirPods

Новости технологии: Гигант электронной торговли с главным офисом в Сиэтле готовит наушники с встроенным доступом к Alexa уже во второй половине этого года.

Пользователи смогут давать команды Alexa для воспроизведения музыки или с его помощью узнавать прогноз погоды и заказывать товары на Amazon. Достаточно будет просто назвать имя голосового помощника.

Также управлять наушниками можно будет с помощью жестов.

Наушники будут выглядеть и работать подобно AirPods, однако, специалисты Amazon стремятся к лучшему качеству звука, отмечают источники.

Новый продукт от Amazon будет выпускаться в двух цветах - черном и сером, и будет поставляться в футляре для хранения, который послужит зарядным устройством.

Компания собирается продавать продукцию по более низкой цене, чем стоимость AirPods.

Данный продукт является одним из важнейших проектов дочерней компании Amazon - Lab126.