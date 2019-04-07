Армия США планирует использовать AR-очки HoloLens 2

Новости технологии: На MWC 2019 корпорация Microsoft представила самые продвинутые на данный момент очки дополненной реальности HoloLens 2.

Их широкий функционал, топовая начинка и высокая цена ясно дали понять, что это продукт не для всех. В интервью изданию CNBC представители армии США рассказали, как именно перспективная технология послужит нуждам военных.

Контракт с Microsoft на поставку 100 тысяч гарнитур обошелся армии в 480 миллионов долларов. Для соответствия военным нуждам их потребовалось дополнительно модифицировать: были добавлены тепловизор, прибор ночного видения, а также специфические интерфейсы.

Полученную систему назвали IVAS (Integrated Visual Augmentation System). По словам пользователей демо-версии, ощущается она, как будто играешь в шутер от первого лица. Есть мини-карта, на которой отображаются позиции отряда, компас и даже прицельная сетка оружия.

Помимо очевидной пользы непосредственно в бою, IVAS может помочь инструкторам более полно оценить возможности своих подопечных. Для этого в очки встроен датчик сердцебиения и добавлен режим "глазами владельца". Повышение осведомленности бойцов также снизит жертвы среди гражданского населения.

Первые военные модификации HoloLens 2 пока еще слишком большие, чтобы носить их с существующими касками, но сообщается, что в течение шести месяцев должно появится устройство размером с солнцезащитные очки. Наиболее широкое распространение система получит к 2028 году.