В Сети появились снимки Google Pixel 3

Новости технологии: Смартфон получит название Pixel 3a.

Журналисты Engadget опубликовали первые снимки бюджетной версии Google Pixel 3. Информация о новинке была найдена в каталоге устройств Google Play Console, предназначенной для разработчиков приложений.

Исходя из обнаруженной информации, новый смартфон получит название Google Pixel 3a. Он будет позиционироваться как более доступная версия Google Pixel 3. Ранее этот девайс фигурировал в некоторых документах Google под обозначением Bonito. Версия с дисплеем большего размера получит привычную приставку XL (ее кодовое обозначение было Sargo).

Разрешение экрана стандартного Google Pixel 3a составит 2160×1080 пикселей на дюйм, версия XL получит разрешение 2220х1080 пикселей. ОЗУ обоих устройств составит 4 гигабайта. Что касается процессоров, то в Pixel 3a будет устанавливаться Snapdragon 670, а в 3a XL - Snapdragon 710. Стоимость девайсов, как и дата их презентации, пока неизвестны.