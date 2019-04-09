Скоро в WhatsApp появится новая функция

Новости технологии: WhatsApp научится блокировать спамеров.

За последние месяцы WhatsApp выпустил множество обновлений, каждое их которых было призвано сделать популярный мессенджер еще безопаснее, чем он был прежде.

Большая часть обновлений безопасности была направлена на борьбу с фальшивыми новостями и саперами в чатах, но новая функция в последнем обновлении, о которой мы расскажем сегодня может стать одной одной из самых важных для многочисленных пользователей WhatsApp.

В последнее время мы вам регулярно рассказываем про обновления WhatsApp и функции, которые они привносят, например, нововведение, благодаря которому мессенджер, наконец, будет спрашивать у пользователей разрешения, прежде чем добавлять их в группы. А вот здесь мы рассказывали про появившийся в приложении встроенный браузер и возможность искать изображения в «Google Поиск по картинке» прямо не выходя из чата.

Функция, о которой стала известна, имеет отношение к другой функции, про которую мы раскалывали здесь. По словам инсайдера из WABetaInfo, популярный мессенджер вскоре позволит пользователям блокировать часто пересылаемые сообщения в групповом чате. Эта функция, как сообщается, будет доступна только администраторам и д

Теоретически это послужит фильтром для выявления спама. Ничто не мешает пользователям копировать часто пересылаемые сообщения и отправлять их в виде новых, но это определенно затруднит их распространение. Хотя эта функция пока и не работает, в скором времени определено стоит ждать ее появления. А пока ждете, может почитать наши интересные материалы про аж целых 38 неочевидных функций в WhatsApp, о которых вы скорее всего не знали.