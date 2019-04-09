В Сети появились подробности о камере iPhone 11

Новости технологии: В руки инсайдеров попала секретная информация.

Долгое время Apple безоговорочно доминировала на рынке смартфонов – предлагая потребителям устройства с лучшими камерами. Так было раньше. Сейчас всё изменилось – iPhone уже не способен на равных конкурировать с топовыми решениями от Huawei.

И американская корпорация намерена переломить ход противостояния – выпустив iPhone 11 и iPhone 11 Max с инновационными камерами.

В руки инсайдеров попала секретная информация прямиком от поставщиков Apple. Если верить источнику, новейшие модели iPhone 11 и iPhone 11 будут оснащаться тройным модулем основной камеры: инженеры задействуют широкоугольный объектив, модуль с суперширокоугольной линзой и телеобъектив. Это позволит флагманам Apple делать ещё более качественные снимки, с большим углом захвата изображения.

Также стало известно, что компания намерена встроить в модуль систему 3D-камер ToF (Time of Flight), которая позволяет получить достоверную информацию об объектах, используя световые импульсы. Для этого измеряется точное время прохождения импульса, и затем и его обратный путь. В теории, такая камера могла бы существенно улучшить качество и глубину объектов портретных снимков.

К слову, подобные модули уже успешно используются в некоторых Android-смартфонах. Правда, программные алгоритмы этих смартфонов еще не доведены совершенства, в результате чего качество снимков мало чем отличается от аналогов, не имеющих на борту столь продвинутые технологии.

Напомним, что в этом году Apple представит общественности три iPhone. Предполагается, что внешний облик новинок останется прежним, за исключением количества камер. Цена устройств пока остается неизвестной, но эксперты полагают, что Apple всё же решится снизить цены на новинки в этом году.