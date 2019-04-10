В сети появился новый трейлер Mortal Kombat 11: Старая знакомая возвращается

Новости технологии: Бескровный трейлер Mortal Kombat 11 объявил о возвращении Китаны.

Компания Warner Bros. опубликовала трейлер Mortal Kombat 11, показав еще одного бойца, который вступит в смертельную битву.

NetherRealm вернут Китану, которая успела умереть и воскреснуть, став приспешницей Куан Чи. Когда в конце Mortal Kombat X колдуна убил Скорпион, Китана стала правительницей Преисподней вместе с Лю Кенгом.

Разработчики обещали, что в Mortal Kombat 11 будет много путешествий во времени, и, возможно, геймеры встретят воительницу до ее смерти.

NetherRealm также подтвердили возвращение Эррона Блэка и Кэсси Кейдж, Нуб Сайбота и Шан Цунга, Джейд, а также анонсировали появление богини Цетрион, которая владеет стихиями воды, земли и огня.

Напомним, что Mortal Kombat 11 выйдет уже 23 апреля 2019 года на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.