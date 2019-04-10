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Lifecell запустит в Украине платежный сервис Paycell

Lifecell запустит в Украине платежный сервис Paycell
21:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии: Мобильный оператор lifecell запустит в Украине свой платежный сервис Paycell. Старт работы сервиса запланирован на июнь 2019 года.

Пользователи Paycell смогут получить базовые банковские услуги без открытия счета в банке. Для пользования сервисом нужно будет купить пластиковую карту Paycell, подключить ее к соответствующему приложению и привязать к номеру телефона, рассказал AIN.UA директор компании "Пейсел" Александр Мартыненко.

Paycell будет работать с номерами любых операторов, а не только lifecell. Однако клиенты других операторов не смогут привязать к сервису свой мобильный счет.

Что можно будет делать с картой Paycell?

  • Пополнять карту через мобильный счет (только клиентам lifecell), другую банковскую карту или в киосках самообслуживания.
  • Переводить с карты деньги в приложении на другие карты Paycell и номера телефонов.
  • Расплачиваться картой Paycell и снимать наличные в банкомате.
  • Оплачивать покупки в интернете.

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В lifecell отмечают, что приложение начнет работать уже в мае, а в июне начнется продажа карт.

Пластиковая карта Paycell – это дебетовая карта, которая будет работать на базе платежной системы "Простір". Партнером сервиса станет банк "Схід". Пока неизвестно, планируют ли в компании увеличивать количество банков-партнеров.

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Карта, Технологии, Платежный сервис, lifecell, Paycell.
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