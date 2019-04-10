Lifecell запустит в Украине платежный сервис Paycell

Пользователи Paycell смогут получить базовые банковские услуги без открытия счета в банке. Для пользования сервисом нужно будет купить пластиковую карту Paycell, подключить ее к соответствующему приложению и привязать к номеру телефона, рассказал AIN.UA директор компании "Пейсел" Александр Мартыненко.
Paycell будет работать с номерами любых операторов, а не только lifecell. Однако клиенты других операторов не смогут привязать к сервису свой мобильный счет.
Что можно будет делать с картой Paycell?
В lifecell отмечают, что приложение начнет работать уже в мае, а в июне начнется продажа карт.
Пластиковая карта Paycell – это дебетовая карта, которая будет работать на базе платежной системы "Простір". Партнером сервиса станет банк "Схід". Пока неизвестно, планируют ли в компании увеличивать количество банков-партнеров.