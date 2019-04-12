Space X успешно запустила Falcon Heavy со спутником на борту

Новости технологии: Нынешний запуск является историческим, поскольку впервые удалось вернуть и удачно посадить все три ступени ракеты, включая центральную.

Компания SpaceX успешно запустила свою самую мощную ракету Falcon Heavy с телекоммуникационным спутником Arabsat-6A со стартовой площадки 39А Космического центра Кеннеди во Флориде, США. Об этом стало известно из прямой трансляции компании SpaceX.

Компании Илона Маска удалось также вернуть на Землю и вертикально посадить две из трех ступеней ракеты на стартовые площадки, а третью, основную, центральную ступень - на беспилотный корабль в Атлантическом океане.

Arabsat-6A - это высокотехнологичный телекоммуникационный спутник, который будет предоставлять услуги телевидения, радио, интернета и мобильной связи потребителям на Ближнем Востоке, в Африке и Европе. Он существенно расширит технические возможности этих услуг.

Нынешний запуск ракеты SpaceX стал уже 70-м с 2010 года, из них 68 были успешными, одна миссия оказалась частично неуспешной, и лишь одна закончилась провалом. Компании Илона Маска уже удалось существенно снизить цену космических запусков и разрушить некогда монопольное положение “Роскосмоса” на этом рынке.

Напомним, в марте компания Илона Маска SpaceX впервые запустила космический корабль Crew Dragon на Международную космическую станцию - в тестовом режиме без экипажа.