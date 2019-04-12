Acer Predator CG437KP: игровой 43-дюймовый 4K-монитор с частотой обновления 144 Гц

Новости технологии: Компания Acer провела в Нью-Йорке презентацию новых устройств. Среди них был игровой монитор Predator CG437K.

Новинка получила большой 43-дюймовый дисплей с разрешением 4K UHD (3840×2160p), частотой обновления кадров 144 Гц и сертификацией DisplayHDR 1000. Монитор поддерживает технологию AdaptiveSync и имеет три порта HDMI, один USB-C и DisplayPort.

Из интересного, Predator CG437K оснастили датчиком освещения. Он меняет яркость экрана, в зависимости от количества света в комнате.

Кроме этого, еще есть датчик приближения, который выводить дисплей из сна, когда пользователь садится напротив него. В комплекте с монитором идет дистанционный пульт управления.

Новинка появится на полках европейских магазинов в сентябре с ценником в 1500 евро.