Xiaomi: у игровых смартфонов Black Shark снова появится 3,5 мм аудиоразъем

Новости технологии: Около месяца назад суббренд Xiaomi Black Shark представил следующее поколение игровых смартфонов - Black Shark 2.

Он лишился 3,5-миллиметрового разъема, на что негативно отреагировали сами пользователи. В компании прислушались к их мнению и обещают вернуть разъем в следующей модели.

По словам представителей компании, Black Shark избавился от разъема для наушников, потому что "это не соответствует тенденции развития мобильных телефонов". В комплекте с Black Shark 2 идет переходник, но подключить одновременно и наушники, и зарядное устройство пользователи не могут.

В результате производитель прислушался к мнению пользователей и пообещал вернуть аудиоразъем. "Мы осознали важность наушников с разъемом 3,5 мм для геймеров. В наших следующих продуктах разъем 3,5 мм будет", - подчеркнули в компании.

Когда выйдет четвертое поколение Black Shark - неизвестно, но вряд ли его придется долго ждать: три предыдущие модели были выпущены всего за один год.