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Xiaomi: у игровых смартфонов Black Shark снова появится 3,5 мм аудиоразъем

Xiaomi: у игровых смартфонов Black Shark снова появится 3,5 мм аудиоразъем
09:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Около месяца назад суббренд Xiaomi Black Shark представил следующее поколение игровых смартфонов - Black Shark 2.

Он лишился 3,5-миллиметрового разъема, на что негативно отреагировали сами пользователи. В компании прислушались к их мнению и обещают вернуть разъем в следующей модели.

По словам представителей компании, Black Shark избавился от разъема для наушников, потому что "это не соответствует тенденции развития мобильных телефонов". В комплекте с Black Shark 2 идет переходник, но подключить одновременно и наушники, и зарядное устройство пользователи не могут.

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В результате производитель прислушался к мнению пользователей и пообещал вернуть аудиоразъем. "Мы осознали важность наушников с разъемом 3,5 мм для геймеров. В наших следующих продуктах разъем 3,5 мм будет", - подчеркнули в компании.

Когда выйдет четвертое поколение Black Shark - неизвестно, но вряд ли его придется долго ждать: три предыдущие модели были выпущены всего за один год.

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Гаджеты, Смартфоны, Аудиоразъем, Xiaomi, Black Shark, Xiaomi Black Shark.
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