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Понедельник, 15.04.2019
Самые древние и самые современные протезы в истории медицинских изделий
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Самые древние и самые современные протезы в истории медицинских изделий

Некоторые животные, такие как гекконы и осьминоги умеют отращивать потерянные конечности. Люди на подобное не способны, поэтому неудивительно, что уже в течение тысяч лет существуют протезы. Сегодня, благодаря неуемной фантазии изобретателей, у пациентов с ампутированными конечностями намного больше возможностей, чем когда-либо, но в истории технологии протезов есть немало интересных фактов.
kulturologia.ru
Фото: pixabay.com
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Медицина, Протезирование, Медицинские изделия, Самые древние протезы, Современные протезы.
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