Самые древние и самые современные протезы в истории медицинских изделий Некоторые животные, такие как гекконы и осьминоги умеют отращивать потерянные конечности. Люди на подобное не способны, поэтому неудивительно, что уже в течение тысяч лет существуют протезы. Сегодня, благодаря неуемной фантазии изобретателей, у пациентов с ампутированными конечностями намного больше возможностей, чем когда-либо, но в истории технологии протезов есть немало интересных фактов.