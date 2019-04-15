SpaceX поможет NASA защитить Землю от астероидов

Новости технологии: Миссия получила название DART (Double Asteroid Redirection Test), а выполнять ее будут с помощью ракеты тяжелого класса Falcon 9.

Аэрокосмическое агентство NASA объявило о новом контракте с компанией Илона Маска SpaceX на выполнение миссии по изменению орбиты астероидов.

Детали миссии. Как сообщает SpaceNews, рекета Falcon 9 в рамках миссии DART стартует в июне 2021 года с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Сумма контракта для SpaceX составит 69 миллионов долларов, в стоимость входят запуск и все сопутствующие услуги.

Астрономы планируют изучить смену орбиты маленькой луны в результате удара. Это поможет ученым оценить эффективность данного подхода, предложенного в качестве одного из способов отклонения астероидов, которые угрожают Земле.

SpaceX гордится тем, что продолжает успешное сотрудничество с NASA для выполнения этой важной межпланетной миссии. Этот контракт подчеркивает уверенность NASA в способности Falcon 9 выполнять критически важные научные задачи, предлагая при этом наилучшую стоимость запуска в отрасли, – отметил президент SpaceX Гвинн Шотвелл.