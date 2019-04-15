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Sony запатентовала две VR-технологии для зрителей: фото

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Sony запатентовала две VR-технологии для зрителей: фото
22:59 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Sony решила сделать киберспортивные соревнования веселее и запатентовала две новые технологии для виртуальной реальности.

В первом патенте говорится об имитации присутствия игрока на событии в реальном мире с помощью VR-гарнитуры. Например, игрока могут "посадить" в толпу болельщиков на киберспортивном матче, что он видел не только само соревнование, но и слышал рев толпы.

Вторым патентом Sony планирует оживить виртуальных зрителей, добавив в толпу аватаров из списка друзей игрока. В компании посчитали, что будет веселее, если геймера будут подбадривать не персонажи, а его друзья или родственники.

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Аватары могут быть приближенными к своим реальным образцам или компьютерными человечками, вид которых выберут сами зрители. К тому же наблюдать за происходящим можно в живую с помощью VR-гарнитуры или смотреть "заранее запрограммированные клипы".

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ВР, Sony, Виртуальная реальность, VR-технологии.
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