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Игра престолов в SnapChat: особенности фильтра (Видео)

Игра престолов в SnapChat: особенности фильтра (Видео)
20:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости технологии: HBO отметил выход финального сезона "Игры престолов" новым фильтром в SnapChat.

Фильтр Landmarker позволяет пользователю приложения увидеть, как дракон приземляется на нью-йоркский Флетайрон-билдинг и небоскреб покрывается льдом.

Эта опция будет доступна всем пользователям SnapСhat, которые будут находиться вблизи этого здания с 14-го по 21 апреля.

Чтобы воспользоваться ею, нужно будет подойти к небоскребу, открыть приложение, навести камеру на здание, выбрать фильтр "Игра престолов". 

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Также есть возможность "приземлить" дракона и на другие мировые достопримечательности – Эйфелеву башню, Букингемский дворец.

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Технологии, Игра престолов, SnapChat, Техно.
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