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Среда, 17.04.2019

"Собаки": Boston Dynamics потянули грузовик (Видео)

Boston Dynamics продемонстрировали возможности робота SpotMini. На этот раз инженеры решили проверить его силу и заставили сразу 10 четвероногих устройств тянуть грузовик. Все это происходило на парковке с уклоном вверх около 1 градуса. Судя по видеоролику, роботы отлично справились со своей задачей. Ранее это механическое создание столкнулось с человеческой жестокостью, а также продемонстрировало очередной свой талант, танцуя под сингл Бруно Марса Uptown Funk.
gagadget.com
Фото: скриншот
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Роботы, Робот, Грузовик, Boston Dynamics, SpotMini.
17:53 Сегодня Телеграф
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