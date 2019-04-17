"Собаки": Boston Dynamics потянули грузовик (Видео)

Boston Dynamics продемонстрировали возможности робота SpotMini. На этот раз инженеры решили проверить его силу и заставили сразу 10 четвероногих устройств тянуть грузовик. Все это происходило на парковке с уклоном вверх около 1 градуса. Судя по видеоролику, роботы отлично справились со своей задачей. Ранее это механическое создание столкнулось с человеческой жестокостью, а также продемонстрировало очередной свой талант, танцуя под сингл Бруно Марса Uptown Funk.