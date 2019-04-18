Компания Facebook создаст голосовой помощник для VR и Portal

Новости технологии: Сейчас Facebook разрабатывает второго ассистента, но он, судя по всему, будет работать иначе.

В компании не рассматривают его как конкурента "Google Ассистента" или Alexa.

Американская компания Facebook подтвердила, что работает над искусственным интеллектом с голосовым управлением. Ее представители заявляют, что он будет направлен прежде всего на сферы виртуальной и дополненной реальности и не станет конкурентом существующих голосовых помощников: Alexa и "Google Ассистента". Об этом сообщает издание The Verge.

В 2015 году Facebook анонсировала виртуального ассистента для собственного мессенджера под названием М. Предполагалось, что он будет помогать пользователям с различными бытовыми задачами, такими как покупка вещей, доставка подарков, бронирование столика в ресторане. В 2017 году журнал Массачусетского технологического института MIT Technology Review назвал эту инициативу успехом, но в 2018-м компания закрыла М, сказав, что учтет полученные результаты в других проектах.

По словам представителя компании, они сосредоточены на искусственном интеллекте с голосовым управлением, который бы распространялся на их собственные платформы, включая очки виртуальной реальности Oculus Rift и домашний помощник Portal, который запустили в ноябре прошлого года. Последний позиционируется компанией как удобная платформа для видеозвонков, которая сама следит за перемещением людей в кадре и управляет громкостью фоновых звуков. В нее уже встроена Alexa, поэтому новый ассистент Facebook не станет ее прямым конкурентом.

Руководит проектом Ира Снайдер (Ira Snyder), который до этого, с 2009 по 2014 год, работал в Microsoft. В Facebook он занимает пост директора по дополненной и виртуальной реальности.

Напомним, в марте 2014 года компания купила Oculus VR за 2,3 миллиарда долларов. В 2017 году она выпустила бета-версию приложения Facebook Spaces, в которой предложила пользователям общаться в виртуальной реальности.

Недавно стало известно, что в распоряжение Facebook попали списки контактов 1,5 миллиона пользователей. Это произошло без их ведома при создании аккаунта. По словам представителей компании, данные "непреднамеренно попали в Facebook". Их никто не передавал третьим лицам, и теперь всю информацию удаляют.

До этого социально-сетевой гигант начал разработку системы по переводу денежных средств для своего приложения WhatsApp, использующего stablecoin — форму криптовалюты на основе блокчейна, привязанную к определенной условной единице, например американскому доллару.