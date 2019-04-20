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Суббота, 20.04.2019
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Аудитория Apex Legends продолжает снижаться

Аудитория Apex Legends продолжает снижаться
11:16 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: В день релиза Apex Legends произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Все стриминговые и видеохостинговые сервисы были заполнены невероятно популярной игрой. Вопрос был в том, сколько это продлится и сможет ли Respawn Entertainment удержать столь большую аудиторию. Как оказалось, не смогли.

Сейчас Apex Legends уступила первенство на Twitch прежним лидерам - Fortnite и League of Legends. На момент публикации новости, количество зрителей снизилось с 200 тысяч до 36 тысяч. Причина спада кроется в слабой поддержке игры. С момента релиза Respawn Entertainment добавила в Apex лишь боевой пропуск, который вызвал негативную реакцию среди игроков и одного героя. В это время Epic Games учла успех своего главного конкурента и добавила в Fortnite систему маркеров и возрождений, заметно увеличив динамику игрового процесса.

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Королевским битвам свойственен однообразный геймплей, а когда в игру не добавляют ничего, игроки начинают из них уходить - этого Respawn не учла. Если так продолжиться и дальше, Apex Legends рискует повторить "успех" Black Ops 4, которая, несмотря на многообещающий старт, сейчас так же пасет задних.

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Релиз, Игры, Игра, Apex Legends.
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