Аудитория Apex Legends продолжает снижаться

Новости технологии: В день релиза Apex Legends произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Все стриминговые и видеохостинговые сервисы были заполнены невероятно популярной игрой. Вопрос был в том, сколько это продлится и сможет ли Respawn Entertainment удержать столь большую аудиторию. Как оказалось, не смогли.

Сейчас Apex Legends уступила первенство на Twitch прежним лидерам - Fortnite и League of Legends. На момент публикации новости, количество зрителей снизилось с 200 тысяч до 36 тысяч. Причина спада кроется в слабой поддержке игры. С момента релиза Respawn Entertainment добавила в Apex лишь боевой пропуск, который вызвал негативную реакцию среди игроков и одного героя. В это время Epic Games учла успех своего главного конкурента и добавила в Fortnite систему маркеров и возрождений, заметно увеличив динамику игрового процесса.

Королевским битвам свойственен однообразный геймплей, а когда в игру не добавляют ничего, игроки начинают из них уходить - этого Respawn не учла. Если так продолжиться и дальше, Apex Legends рискует повторить "успех" Black Ops 4, которая, несмотря на многообещающий старт, сейчас так же пасет задних.