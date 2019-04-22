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Гугл выпустил дудл ко Дню Земли 2019

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Гугл выпустил дудл ко Дню Земли 2019
08:24 Сегодня Телеграф

Новости технологии: В частности, интерактивное слайд-шоу Doodle исследует шесть организмов на разных высотах вместе с их земной превосходной степенью!

День Земли – это символ единства, осознания, что только объединенными усилиями человечество может бороться с глобальными экологическими и существующими социальными проблемами.

Праздник основал американский общественный деятель Джон Мортон. Он в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников, в рамках программы бережного отношения к окружающей среде. В 1872 он выдвинул предложение установить международный День Земли.

Ежегодный в этом году Doodle День Земли проводит нас по планете, которую мы называем домом, чтобы обнаружить некоторые из внушающих страх организмов, населяющих его. 

Получить краткий обзор наших показанных существ ниже:

Блуждающий Альбатрос 

Самый широкий размах крыльев любой живой птицы

Прибрежный Редвуд 

Самое высокое дерево в мире

Педофрина Амауэнсис 

Держит мировой рекорд для самой маленькой лягушки и самого маленького позвоночного

Амазонка водяная лилия 

Среди крупнейших в мире водных растений

Латимерия

 

В 407 миллионов лет, это один из самых старых живых видов в мире

Глубокий пещерный весенний хвост 

Среди самых глубоких обитающих на земле существ

Каждая из анимаций рассказывает что-то интересное об одном из видов живых существ на планете.

Интересно, что в День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, который призывает людей Земли ощутить всепланетную общность и приложить усилия к защите мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома.

С Днем Земли 2019!

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