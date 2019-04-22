Гугл выпустил дудл ко Дню Земли 2019

День Земли – это символ единства, осознания, что только объединенными усилиями человечество может бороться с глобальными экологическими и существующими социальными проблемами.
Праздник основал американский общественный деятель Джон Мортон. Он в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников, в рамках программы бережного отношения к окружающей среде. В 1872 он выдвинул предложение установить международный День Земли.
Ежегодный в этом году Doodle День Земли проводит нас по планете, которую мы называем домом, чтобы обнаружить некоторые из внушающих страх организмов, населяющих его.
Получить краткий обзор наших показанных существ ниже:
Блуждающий Альбатрос
Самый широкий размах крыльев любой живой птицы
Прибрежный Редвуд
Самое высокое дерево в мире
Педофрина Амауэнсис
Держит мировой рекорд для самой маленькой лягушки и самого маленького позвоночного
Амазонка водяная лилия
Среди крупнейших в мире водных растений
Латимерия
В 407 миллионов лет, это один из самых старых живых видов в мире
Глубокий пещерный весенний хвост
Среди самых глубоких обитающих на земле существ
Каждая из анимаций рассказывает что-то интересное об одном из видов живых существ на планете.
Интересно, что в День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, который призывает людей Земли ощутить всепланетную общность и приложить усилия к защите мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома.
С Днем Земли 2019!