Все, что вы хотели знать о 5G-интернете, но боялись спросить (Видео)

Напомним, уже 5 апреля этого года Южная Корея начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G, став не только первым государством в мире, где начала работать сеть нового поколения, но и первой страной, где 5G доступна для широкого круга лиц. Как известно, технология 5G дает более высокую, в сравнении с 4G, пропускную способность. Так что уже вскоре можно ожидать ее активного применения во многих уголках Земли. А как именно она устроена — вы узнаете из нашего видео.