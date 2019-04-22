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Понедельник, 22.04.2019

Все, что вы хотели знать о 5G-интернете, но боялись спросить (Видео)

Напомним, уже 5 апреля этого года Южная Корея начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G, став не только первым государством в мире, где начала работать сеть нового поколения, но и первой страной, где 5G доступна для широкого круга лиц. Как известно, технология 5G дает более высокую, в сравнении с 4G, пропускную способность. Так что уже вскоре можно ожидать ее активного применения во многих уголках Земли. А как именно она устроена — вы узнаете из нашего видео.
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru
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