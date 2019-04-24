Будущее наступило: Пилоты джетпаков готовятся к гонкам (Видео)

Новости технологии: Взгляните на подготовку к первым гонкам на джетпаках.

Британская компания Gravity Industries, основанная изобретателем Ричардом Браунингом в 2017 году и занимающаяся разработкой джетпаков, подписала соглашение с лучшей командой дрон-рейсеров XBlades Entertainment (которая, к слову, тоже из Великобритании), сообщает официальная страница Gravity Industries в социальной сети Facebook.

Цель соглашения – усовершенствование технологий джетпаков и создание полноценной гоночной лиги уже в этом году. По мнению владельцев Gravity Industries, эта сфера обладает огромным развлекательным потенциалом, не меньшем, чем "Формула-1", и способна привлечь миллионы долларов инвестиций.

Следует напомнить, что около двух лет назад сам Ричард Браунинг, глава компании Gravity Industries и по совместительству пилот-тестер, попал в Книгу рекордов Гиннесса, пролетев в летательном костюме собственной разработки по воздуху и разогнавшись при этом до 51 километра в час. Полет состоялся благодаря вмонтированному в костюм керосиновому импульсному двигателю с шестью турбинами, общей тягой 130 килограммов. Браунинга даже назвали "Железным человеком", сравнив летные возможности его джетпака с возможностью костюма Тони Старка.

По заявлениям разработчика, джетпак позволяет пилоту подняться на высоту до 3658 метров.

В настоящий момент Gravity Industries оттачивает мастерство своих пилотов и готовится к основанию настоящей гоночной лиги, участие в которой смогут принимать как мужчины, так и женщины.

Совсем недавно компания опубликовала на своем YouTube-канале ролик, демонстрирующий процесс подготовки и тренировки пилотов джетпаков.

Съемку видео проводил Люк Баннистер (Luke Bannister), более известный под псевдонимом BanniUK. В 2016 году в возрасте 15 лет он стал победителем первого в истории чемпионата мира по гонкам дронов World Drone Prix, проходившем в Дубае, забрав приз в размере 250 тысяч долларов. Парнишка подрос и его интерес, судя по всему, повернулся в сторону более "взрослых игрушек".