Залипательная автоматизация: Удивительный процесс производства разных вещей

Мы привыкли видеть продукцию уже в готовом виде, но мало кто задумывается, как это ее так изготовили. В современном мире всё больше машин заменяют рабочие руки на фабриках и заводах, большинство процессов на производстве делаются машинами. Предлагаем вам понаблюдать за удивительным процессом производства тех или иных вещей, который вы нигде не увидите.