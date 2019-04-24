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Новая консоль из семейства PlayStation 4: что известно

Новая консоль из семейства PlayStation 4: что известно
18:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: После анонса PlayStation 5 некоторые геймеры начали просчитывать сколько же будет стоить "устаревшая" PS4.

Однако Sony не спешит списывать "четверку" и вскоре может представить новую консоль из семейства PlayStation 4.

Особенности. Как сообщает 4PDA, речь идет о PlayStation 4 Super Slim. По данным СМИ, новинка на базе нового 7-нанометрового процессора будет легче и компактнее предшественницы.

Дата выхода и цена. Предполагаемая цена новой консоли – 199 евро (около 5 999 гривен). Снижение стоимости, вероятно, удалось добиться за счет установки встроенного накопителя меньшего объема. Ожидаемая дата старта продаж: осень 2019 года.

Анонс PlayStation 5 уже близко. Журналисты считают, что такой расклад вполне реалистичный. Sony уже делала аналогичным образом с PlayStation 3, представив Super Slim в самом конце жизненного цикла приставки.

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Такой шаг может привлечь новую аудиторию и снизить вероятные финансовые потери, связанные с нежеланием потребителей покупать более дорогие версии PS4 незадолго до выхода консоли нового поколения. Однако следует помнить, что до официального анонса все это лишь слухи.

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PlayStation, Технологии, Приставка, Геймер, PS4, PlayStation 4, Игровая приставка, Техно, PlayStation 5.
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