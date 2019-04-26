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В Украине дебютируют гигантские 98 дюймовые QLED 8К телевизоры Samsung

В Украине дебютируют гигантские 98 дюймовые QLED 8К телевизоры Samsung
20:14 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Летом прошлого года компания Samsung представила телевизор Q900 с максимальным разрешением 8K.

В феврале этого года он добрался до международного рынка, а сейчас поступил в продажу в Украине.

Телевизор хорош как внешне, так и внутри. Экран обрамляют тонкие рамки, за улучшение картинки отвечают технологии Motion Rate 200, Quantum HDR 24x, HDR 10+ и др.

Также телевизор получил QLED-матрицу на квантовых точках и фирменный чип Quantum Processor 8K, который умеет масштабировать контент более низкого разрешения до максимального качества. Процессор разработан на базе технологий искусственного интеллекта.

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На выбор есть несколько моделей Q900 с разной диагональю экраном: 65, 75, 82 и 98 дюймов (это самый большой на сегодняшний день 8K-телевизор). У всех 4 разъёма HDMI и по два USB. Система Smart TV базируется на Tizen, как и в других устройствах бренда.

Меньшая модель уже продается, остальные поступят в продажу чуть позже - в мае. Но на них можно оформить предзаказ.

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Samsung, TВ-программа, Телевизор, QLED 8К.
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