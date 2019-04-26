Обновление EMUI: Huawei P30 Pro улучшили камеру и работу подэкранного сканера

Новости технологии: Компания Huawei выпустила новую версию прошивки для своего последнего флагманского смартфона P30 Pro.

Об этом сообщает издание GSMArena. В обновлении добавили много полезных изменений. Например, улучшили качество снимков в ночном режиме и в режиме SuperZoom.

Кроме этого, разработчики также исправили проблему синхронизации видео и аудио в приложении Instagram, а также некоторые ошибки, связанные с подэкранным сканером отпечатков пальцев. Теперь он должен работать еще лучше.

Обновление "по воздуху" уже начали получать пользователи устройства в Индии. В ближайшее время прошивка станет доступна для всех.