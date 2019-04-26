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Обновление EMUI: Huawei P30 Pro улучшили камеру и работу подэкранного сканера

Обновление EMUI: Huawei P30 Pro улучшили камеру и работу подэкранного сканера
23:27 Пт, 26 Апрель 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Huawei выпустила новую версию прошивки для своего последнего флагманского смартфона P30 Pro.

Об этом сообщает издание GSMArena. В обновлении добавили много полезных изменений. Например, улучшили качество снимков в ночном режиме и в режиме SuperZoom.

Кроме этого, разработчики также исправили проблему синхронизации видео и аудио в приложении Instagram, а также некоторые ошибки, связанные с подэкранным сканером отпечатков пальцев. Теперь он должен работать еще лучше.

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Обновление "по воздуху" уже начали получать пользователи устройства в Индии. В ближайшее время прошивка станет доступна для всех.

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Гаджеты, Смартфоны, Huawei, Флагман, Обновление, P30 Pro, Huawei P30 Pro, EMUI.
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