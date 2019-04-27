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В планах новая ОС Android для кнопочных телефонов от Google

В планах новая ОС Android для кнопочных телефонов от Google
19:27 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay

Новости технологии: Слухи о том, что Google работает над операционной системой для кнопочных телефонов, ходят давно.

В марте этого года в репозитории Ghromium Gerrit отыскали отсылки к специальному режиму с управлением "по старинке", механическими кнопками, а теперь пришло очередное подтверждение.

В качестве доказательства - скриншот главной страницы браузера Chrome, адаптированного под особенности кнопочных телефонов, то есть без сенсорной навигации. Функции остались теми же, а вот интерфейс и компоновку значков пришлось изменить. В результате больше напоминает Android Oreo.

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Похоже, Google решила выпустить конкурента KaiOS - операционной системе, которую как раз используют на кнопочных устройствах. И не спешите кричать, что это прошлый век: по последним данным, KaiOS используется на более 40 миллионах устройств. Неплохих результатов удалось добиться в Индии, где платформа обошла по популярности iOS и занимает второе место после Android.

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Все по теме:

Google, Android, Операционная система, Телефон, OS Android, Кнопочный телефон.
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