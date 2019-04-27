В планах новая ОС Android для кнопочных телефонов от Google

Новости технологии: Слухи о том, что Google работает над операционной системой для кнопочных телефонов, ходят давно.

В марте этого года в репозитории Ghromium Gerrit отыскали отсылки к специальному режиму с управлением "по старинке", механическими кнопками, а теперь пришло очередное подтверждение.

В качестве доказательства - скриншот главной страницы браузера Chrome, адаптированного под особенности кнопочных телефонов, то есть без сенсорной навигации. Функции остались теми же, а вот интерфейс и компоновку значков пришлось изменить. В результате больше напоминает Android Oreo.

Похоже, Google решила выпустить конкурента KaiOS - операционной системе, которую как раз используют на кнопочных устройствах. И не спешите кричать, что это прошлый век: по последним данным, KaiOS используется на более 40 миллионах устройств. Неплохих результатов удалось добиться в Индии, где платформа обошла по популярности iOS и занимает второе место после Android.