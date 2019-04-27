Следом за Apple: Xiaomi выпустит свою кредитную карту

Компания показала тизер, на котором четко видна кредитная карта. Правда, ни даты выпуска, ни других подробностей Xiaomi не сообщила.
По слухам, кредитка будет выпущена в сотрудничестве с четырьмя китайскими банками либо же всего с одним из них. Скорее всего, пользователям предложат кредиты на продукцию компании и всевозможные скидки и кэшбэки.
Можно предположить, что кредитку назовут Mi Card, и выйдет она уже совсем скоро, раз Xiaomi начала рекламную кампанию. Но в наших краях мы ее вряд ли увидим.
К слову, для Xiaomi это далеко не первый опыт: около года назад она выпустила физические кредитные карты в сотрудничестве с China CITIC Bank.