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Oculus Quest: National Geographic выпустит антарктическое VR-приключение

Oculus Quest: National Geographic выпустит антарктическое VR-приключение
22:15 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay

Новости технологии: Этой весной National Geographic представит 30-минутное VR-приключение.

Игроку предстоит найти потерянную колонию пингвинов посреди антарктических ледников.

В приключении вас отправят в путешествие на каяке по холодной воде и поручат взобраться на ледяной покров в поисках пропавших птиц. Используя контроллеры Oculus Touch, игроки смогут разбить лагерь, сформировать защиту от ветра и поставить палатку, чтобы понять, каково это - выживать в такой сложной обстановке.

Команда National Geographic работает с Oculus над этим проектом уже в течение последних девяти месяцев. В ближайшее время будет доступно больше приключений, включая археологические экспедиции на объекты культурного наследия.

Лучшие фото путешественников: National Geographic

National Geographic также работает с YouTube над серией VR-проектов, первый из которых был выпущен в декабре 2018 года.

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Все по теме:

ВР, Ледники, National Geographic, Oculus Quest, VR-приключение.
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