Oculus Quest: National Geographic выпустит антарктическое VR-приключение

Новости технологии: Этой весной National Geographic представит 30-минутное VR-приключение.

Игроку предстоит найти потерянную колонию пингвинов посреди антарктических ледников.

В приключении вас отправят в путешествие на каяке по холодной воде и поручат взобраться на ледяной покров в поисках пропавших птиц. Используя контроллеры Oculus Touch, игроки смогут разбить лагерь, сформировать защиту от ветра и поставить палатку, чтобы понять, каково это - выживать в такой сложной обстановке.

Команда National Geographic работает с Oculus над этим проектом уже в течение последних девяти месяцев. В ближайшее время будет доступно больше приключений, включая археологические экспедиции на объекты культурного наследия.

National Geographic также работает с YouTube над серией VR-проектов, первый из которых был выпущен в декабре 2018 года.