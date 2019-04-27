В LCD дисплеи научились встраивать подэкранные сканеры отпечатков пальцев

Новости технологии: В ближайшее время у бюджетников появится такая особенность.

В наше время искушенных пользователей уже не удивишь подэкранным сканером отпечатков пальцев, однако пока такие датчики устанавливают в основном только в дорогих флагманских моделях смартфонов. Но, похоже, в ближайшее время такая особенность появится и у бюджетников.

Дело в том, что подэкранные сканеры работают только с OLED‑матрицами, которые способны пропускать свет для определения отпечатка. Для LCD экранов излучение от датчика непрозрачно, поэтому распознать отпечаток они не способны.

Но китайская компания Fortsense нашла решение этой проблемы и разработала первый в мире подэкранный оптический сканер специально для LCD дисплеев. Он использует для распознавания отпечатка модифицированную панель с подсветкой и алгоритмы ИИ. По словам производителя, по скорости разблокировки такой датчик не уступает обычным.

К слову, панели LCD намного дешевле OLED и используются в большем количестве устройств, поэтому разработки Fortsense позволят производителям выпускать недорогие гаджеты с флагманскими возможностями. По плану, первые такие устройства должны появиться к концу следующего года.