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Эксперты сравнили Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro

Эксперты сравнили Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro
05:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости технологии: Galaxy S10+ опередил Huawei P30 Pro в тесте на скорость работы.

Samsung Galaxy S10+ удалось обойти в тесте на быстродействие Huawei P30 Pro и забрать лидирующую позицию. Это высказывание, во всяком случае, касается тестов скорости блогера PhoneBuff.

На YouTube-канале блогера вышло два новых ролика, посвященных тестам скорости Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro. Напомню, блогер не доверяет рукам человека, а использует в своих тестах специальную механическую руку для управления устройствами. Все смартфоны проходят два круга, чтобы с наибольшей вероятностью гарантировать точность результатов.

Оба флагмана не сильно различаются по спецификациям, но несмотря на это смартфону Samsung удалось вырваться вперед. Оба смартфона оснащены 7-нм процессорами, для сравнения с флагманом Huawei блогер остановил свой выбор на модели Galaxy S10+ с процессором Snapdragon 855. Во флагманах установлено 8 ГБ оперативной памяти и используется хранилище UFS 2.1. Поэтому основная борьба разыгралась на поле боя оптимизации программного обеспечения.

Стоит упомянуть, что у PhoneBuff также вышел ролик с тестированием скорости Samsung Galaxy S10+ на процессоре Snapdragon 855 и S10+ на Exynos 9820. Флагман с процессором от Qualcomm обошел версию S10+ с фирменным процессором Samsung.

Таким образом Samsung Galaxy S10+ с процессором Qualcomm Snapdragon 855 вышел на первую строчку среди всех протестированных PhoneBuff устройств, обойдя iPhone XS Max и Galaxy S10.

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Все по теме:

Смартфоны, Видео, Galaxy S10, Huawei P30 Pro, Сравнение Galaxy S10+ и Huawei P30 Pro.
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