Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Онлайн-трансляция запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy (Видео)
Онлайн-трансляция запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy (Видео)
Все о Пасхе 2019: Пасхальные традиции, символы и что принято делать в праздник
Все о Пасхе 2019: Пасхальные традиции, символы и что принято делать в праздник
Постол победил Мимуна в 8-раундовом поединке
Постол победил Мимуна в 8-раундовом поединке
Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей
Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей

Онлайн-трансляция запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy (Видео)

Онлайн-трансляция запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy (Видео)
09:29 Сегодня Телеграф

Новости технологии: Три бустера Falcon 9, соединенные вместе, вылетят с исторической площадки 39А, в космическом центре Кеннеди НАСА.

Предстоящая миссия, получившая название Arabsat 6A, запустит большой спутник связи для корпорации "Саудовская Аравия". Спутник, построенный компанией Lockheed Martin, является передовым коммерческим спутником связи, предназначенным для предоставления интернет-услуг и услуг связи жителям Ближнего Востока, Африки и некоторых частей Европы.

Если все пойдет по плану, два боковых ускорителя приземлятся в унисон на назначенной посадочной площадке на станции ВВС на мысе Канаверал, а центральный усилитель приземлится в море на одном из двух беспилотных кораблей компании.

Falcon Heavy - самая мощная ракета, но пока у нее только один космический полет. Ракета многоразового использования впервые была запущена 6 февраля 2018 года, перевозя вишнево-красный родстер Tesla Элона Маска.

Онлайн трансляция запуска SpaceX Falcon Heavy

Устанавливая цену от 90 до 150 миллионов долларов за запуск, Falcon Heavy уже сертифицировала ВВС США для выполнения задач по обеспечению безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Онлайн трансляция, Запуск ракеты, SpaceX Falcon Heavy.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече покажет готовность к деэскалации на Донбассе
02 Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
03 Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
04 Шутки плохи: признаки приближающегося инсульта
05 Пасха 2019: оригинальные СМС-поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Заместитель Турчинова заявил о планах ликвидации &quot;Укроборонпрома&quot;
В СНБО заявили о планах ликвидации "Укроборонпрома"
В синагоге Калифорнии произошла стрельба
В синагоге Калифорнии произошла стрельба
Погода на 29 апреля: на Пасху дожди по всей территории Украины
На Пасху дожди по всей территории Украины
Рецепт дня: Итальянский кулич &quot;Панеттоне&quot; (Видео)
Рецепт дня: Итальянский кулич "Панеттоне" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь