Онлайн-трансляция запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy (Видео)

Новости технологии: Три бустера Falcon 9, соединенные вместе, вылетят с исторической площадки 39А, в космическом центре Кеннеди НАСА.

Предстоящая миссия, получившая название Arabsat 6A, запустит большой спутник связи для корпорации "Саудовская Аравия". Спутник, построенный компанией Lockheed Martin, является передовым коммерческим спутником связи, предназначенным для предоставления интернет-услуг и услуг связи жителям Ближнего Востока, Африки и некоторых частей Европы.

Если все пойдет по плану, два боковых ускорителя приземлятся в унисон на назначенной посадочной площадке на станции ВВС на мысе Канаверал, а центральный усилитель приземлится в море на одном из двух беспилотных кораблей компании.

Falcon Heavy - самая мощная ракета, но пока у нее только один космический полет. Ракета многоразового использования впервые была запущена 6 февраля 2018 года, перевозя вишнево-красный родстер Tesla Элона Маска.

Онлайн трансляция запуска SpaceX Falcon Heavy

Устанавливая цену от 90 до 150 миллионов долларов за запуск, Falcon Heavy уже сертифицировала ВВС США для выполнения задач по обеспечению безопасности.