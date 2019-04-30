Услуга MNP даст возможность сменить оператора связи без потери номера телефона

Что предусматривает услуга MNP
Эта услуга будет полезна тем, кто уже долгое время пользуется одним номером телефона, а также для тех, у кого к этому номеру привязаны различные онлайн-сервисы, соцсети, банковские системы и тому подобное.К слову, услугу MNP в развитых странах внедрили еще в начале 2000-х. Поэтому, в зависимости от оператора и географии, услугу можно подключить в течение нескольких часов или нескольких дней. Сейчас MNP работает более чем в 80 странах.
В Украине же об MNP заговорили на законодательном уровне в 2010 году, но из-за бюрократических трудностей, взаимодействия с операторами, запуска и тестирования нового программного обеспечения процесс затянулся. А окончательную дату запуска услуги для общего пользования переносили несколько раз.
С технической точки зрения, услуга MNP реализована через маршрутизацию мобильного сигнала на конкретный номер телефона после его переноса другому оператору. В большинстве случаев для этого используют центральную базу данных перенесенных номеров.
Как сменить оператора, сохранив номер телефона
1. Сначала нужно проверить, зарегистрирован ли ваш номер на вас. Сделать это можно в личном кабинете на сайте оператора или в одном из фирменных магазинов связи.
2. Если нет, то нужно будет заполнить анкету и предоставить цифровую подпись из банка, или один из документов.
3. Затем необходимо подать заявку на перенос номера телефона и получить новую SIM-карту, после того, как оператор ее одобрит.
Важно! Поставщики услуг мобильной связи могут отказать в переносе номера, если номер не зарегистрирован, в анкете указаны неправильные данные, после последнего переноса мобильного номера не прошло 30 дней или абонент подал MNP-заявку сразу нескольким операторам.
В общем процедура переноса номера длится три рабочих дня. После перехода к новому оператору нужно будет просто выбрать подходящий тарифный план. В "Киевстар" и "Vodafone Украина" подтвердили, что за услугу MNP и новую SIM-карту не нужно будет платить.