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Услуга MNP даст возможность сменить оператора связи без потери номера телефона

Услуга MNP даст возможность сменить оператора связи без потери номера телефона
13:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: С первого мая в Украине начнет действовать услуга MNP. Она позволяет сменить оператора, при этом сохранив старый номер телефона.

Что предусматривает услуга MNP

Эта услуга будет полезна тем, кто уже долгое время пользуется одним номером телефона, а также для тех, у кого к этому номеру привязаны различные онлайн-сервисы, соцсети, банковские системы и тому подобное.К слову, услугу MNP в развитых странах внедрили еще в начале 2000-х. Поэтому, в зависимости от оператора и географии, услугу можно подключить в течение нескольких часов или нескольких дней. Сейчас MNP работает более чем в 80 странах.

В Украине же об MNP заговорили на законодательном уровне в 2010 году, но из-за бюрократических трудностей, взаимодействия с операторами, запуска и тестирования нового программного обеспечения процесс затянулся. А окончательную дату запуска услуги для общего пользования переносили несколько раз.

С технической точки зрения, услуга MNP реализована через маршрутизацию мобильного сигнала на конкретный номер телефона после его переноса другому оператору. В большинстве случаев для этого используют центральную базу данных перенесенных номеров.

Как сменить оператора, сохранив номер телефона

1. Сначала нужно проверить, зарегистрирован ли ваш номер на вас. Сделать это можно в личном кабинете на сайте оператора или в одном из фирменных магазинов связи.

2. Если нет, то нужно будет заполнить анкету и предоставить цифровую подпись из банка, или один из документов.

3. Затем необходимо подать заявку на перенос номера телефона и получить новую SIM-карту, после того, как оператор ее одобрит.

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Важно! Поставщики услуг мобильной связи могут отказать в переносе номера, если номер не зарегистрирован, в анкете указаны неправильные данные, после последнего переноса мобильного номера не прошло 30 дней или абонент подал MNP-заявку сразу нескольким операторам.

В общем процедура переноса номера длится три рабочих дня. После перехода к новому оператору нужно будет просто выбрать подходящий тарифный план. В "Киевстар" и "Vodafone Украина" подтвердили, что за услугу MNP и новую SIM-карту не нужно будет платить.

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Смартфон, Технологии, Сим-карта, Новинка, Тарифный план, Номер телефона, Оператор связи, услуга MNP.
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