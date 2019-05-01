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Среда, 01.05.2019
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Facebook представила новый дизайн сайта
Facebook представила новый дизайн сайта

Facebook представила новый дизайн сайта

Facebook представила новый дизайн сайта
04:56 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Facebook

Новости технологии: Пользователи приложения Facebook получат часть обновлений сразу.

На ежегодной конференции для разработчиков F8 2019 Facebook представила редизайн сайта и приложений под названием FB5. Соцсеть станет «проще, быстрее, и захватывающе».

Пользователи приложения Facebook получат часть обновлений сразу, а в настольной версии редизайн проведут «в ближайшие месяцы». В новой версии акцент сделали на сообществах: вкладку с ними переработали, чтобы пользователям проще было искать новые группы.

Кроме того, теперь во всех разделах, включая видео и маркетплейс, будут появляться советы по добавлению в те или иные группы.

Сообщества будут выполнять разные функции в зависимости от предназначений. Например, в группах о здравоохранении можно будет общаться без указания имени, а работодатели смогут создавать специальные публикации с вакансиями внутри соцсети.

Facebook также начнёт советовать новых друзей на основе общих групп. В мобильном приложении вкладку с сообществами вынесли в центр интерфейса. При этом в веб-версии она будет предпоследней справа.

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Facebook, Дизайн сайта, Новый дизайн Facebook, Новинки на Facebook.
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