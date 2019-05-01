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Среда, 01.05.2019
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Xiaomi Mi 6 получил бета-версию MIUI

Xiaomi Mi 6 получил бета-версию MIUI
06:25 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости технологии: Уже предложен как китайский дистрибутив, так и его Global-аналог.

Xiaomi порадовала владельцев позапрошлогоднего флагмана Mi 6 долгожданной бета-версией MIUI 10 на Android 9 Pie. Напомним, смартфон стартовал в апреле 2017 года вместе с MIUI 8 на Android 7.1.1 Nougat, а сегодня работает на Android 8.0 Oreo с MIUI 10.

Сперва компания приняла решение не обновлять версию Android из-за того, что все возможности MIUI 10, доступные на Mi 6, были реализованы в рамках Oreo, но затем передумала. Итак, версия 9.4.22 еженедельной прошивки приносит «пирог» на девайс, а вместе с тем и мартовский патч безопасности.

Размер сборки составляет 1,5 ГБ. Сколько займет процедура бета-тестирования, неизвестно. Нет пока новостей и по релизу MIUI 11, разработка которой уже идет полным ходом.

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Новинка, Новые смартфоны, Xiaomi, Xiaomi Mi 6, Новинки в технологии, Бета-версия MIUI.
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