Xiaomi Mi 6 получил бета-версию MIUI

Новости технологии: Уже предложен как китайский дистрибутив, так и его Global-аналог.

Xiaomi порадовала владельцев позапрошлогоднего флагмана Mi 6 долгожданной бета-версией MIUI 10 на Android 9 Pie. Напомним, смартфон стартовал в апреле 2017 года вместе с MIUI 8 на Android 7.1.1 Nougat, а сегодня работает на Android 8.0 Oreo с MIUI 10.

Сперва компания приняла решение не обновлять версию Android из-за того, что все возможности MIUI 10, доступные на Mi 6, были реализованы в рамках Oreo, но затем передумала. Итак, версия 9.4.22 еженедельной прошивки приносит «пирог» на девайс, а вместе с тем и мартовский патч безопасности.

Размер сборки составляет 1,5 ГБ. Сколько займет процедура бета-тестирования, неизвестно. Нет пока новостей и по релизу MIUI 11, разработка которой уже идет полным ходом.