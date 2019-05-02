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Будущее уже наступило: технологии, которые делают нашу жизнь более комфортной
Прогресс не стоит на месте, и некоторые вещи, абсолютно невозможные еще двадцать лет назад, уже удивляют, но не слишком. Предлагаем вам взглянуть на некоторые инновации и новшества, которые призваны облегчить нашу жизнь и сделать ее более комфортной.
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