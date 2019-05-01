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Edwin the Duck станет любимой игрушкой вашего ребенка

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Edwin the Duck станет любимой игрушкой вашего ребенка
17:22 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: twitter.com

Новости технологии: С интерактивной игрушкой Edwin the Duck ваш ребенок будет целый день занятым.

Утенок по имени Эдвин придуман для детей. С ним можно купаться, играть, применить как ночную лампу и не только. Умный гаджет не заставит скучать даже самого маленького малыша.

 Общие характеристики:

1. Силиконовый корпус, ABS-пластик.

2. Встроенный инфракрасный термометр.

3. Имеет несколько режимов.

4. Работает от литий-ионного аккумулятора.

5. Управлять можно при помощи Bluetooth 4.0 LE

6. Аккумулятора хватает на 8 часов работы.

7. Синхронизирует с iOS, Android, Windows Phone.

8. Поет песни, водонепроницаем, поэтому его спокойно можно дать ребенку во время купания.

9. Играет в детские игры, в том числе в прятки.

10. Содержит развивающие уроки: счет, запоминание форм, цветов, алфавит.

11. При работе в "режиме сказок" вещает анимированные истории, а так же развивающие уроки, истории о здоровом образе жизни и правилах гигиены.

12. В Эдвина встроен термометр, поэтому родители могут утенка отправить первым в ванную, после чего гаджет установит температуру воды.

Примеры того, как из обычных детских фотографий можно сделать шедевр

13. Чтобы ребенок быстро уснул, утенок споет ему колыбельную.

14. Благодаря некоторым приложениям, малышу можно скачать множество полезных уроков.

15. В комплект входит: инструкция, утенок и станция для подзарядки.

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Технологии, Гаджет, Новый гаджет, Edwin the Duck, Умная игрушка для детей, Игрушка для детей, Гаджет для телей.
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