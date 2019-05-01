Edwin the Duck станет любимой игрушкой вашего ребенка

Утенок по имени Эдвин придуман для детей. С ним можно купаться, играть, применить как ночную лампу и не только. Умный гаджет не заставит скучать даже самого маленького малыша.
Общие характеристики:
1. Силиконовый корпус, ABS-пластик.
2. Встроенный инфракрасный термометр.
3. Имеет несколько режимов.
4. Работает от литий-ионного аккумулятора.
5. Управлять можно при помощи Bluetooth 4.0 LE
6. Аккумулятора хватает на 8 часов работы.
7. Синхронизирует с iOS, Android, Windows Phone.
8. Поет песни, водонепроницаем, поэтому его спокойно можно дать ребенку во время купания.
9. Играет в детские игры, в том числе в прятки.
10. Содержит развивающие уроки: счет, запоминание форм, цветов, алфавит.
11. При работе в "режиме сказок" вещает анимированные истории, а так же развивающие уроки, истории о здоровом образе жизни и правилах гигиены.
12. В Эдвина встроен термометр, поэтому родители могут утенка отправить первым в ванную, после чего гаджет установит температуру воды.
13. Чтобы ребенок быстро уснул, утенок споет ему колыбельную.
14. Благодаря некоторым приложениям, малышу можно скачать множество полезных уроков.
15. В комплект входит: инструкция, утенок и станция для подзарядки.