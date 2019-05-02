Компания Huawei представит уникальный 5G-телевизор

Новости технологии: Компания Huawei намерена представить первый в мире смарт-телевизор.

В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция неофициальной информации на тему выхода компании Huawei на рынок «умных» телевизоров.

Ранее сообщалось, что Huawei поначалу предложит ТВ-панели с диагональю 55 и 65 дюймов. Поставками дисплеев для первой модели якобы займётся китайская компания BOE Technology, для второй - фирма Huaxing Optoelectronics (дочерняя структура BOE).

Ходили слухи, что Huawei сделает анонс, связанный со смарт-телевизорами, в апреле. Но на дворе уже май, а компания пока молчит. Зато информация продолжает поступать из неофициальных источников.

Сообщается, в частности, что до конца текущего года Huawei намерена представить первый в мире смарт-телевизор (или несколько моделей) со встроенной поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Утверждается, что передовая панель получит интегрированный модем 5G и дисплей формата 8К с разрешением 7680 × 4320 пикселей. Таким образом, пользователи смогут загружать контент ультравысокой чёткости через сотовые сети, не подключаясь к Wi-Fi или Ethernet. Вероятнее всего, 5G-телевизор Huawei дебютирует в четвёртом квартале. О цене данных нет, но доступной панель явно не будет.