Facebook планирует ввести межплатформенность между своими мессенджерами

Новости технологии: На конференции разработчиков F8 2019 Марк Цукерберг анонсировал функцию обмена сообщениями между Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.

Как рассказал руководитель компании, передача сообщений будет выглядеть, как передача SMS между разными мобильными операторами. Это значит, что скорее всего, их не объединят в один сервис, хотя не исключен единый интерфейс.

Все сообщения получат защиту сквозного шифрования. А для удобства пользователей компьютеров на базе Windows, MacOs и Linux будут выпущены специальные приложения. Они будут позволять работать со всеми сервисами Facebook одновременно.

Сроки внедрения кроссплатформы пока точно неизвестны.