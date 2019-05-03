Стало известно, как добывать электричество из снега

Новости технологии: Ученые убеждают, что устройство не будет стоить много, потому что его легко установить, а силикон – это доступный материал.

Ученые из Калифорнийского университета разработали устройство, которое образует электричество из снега. Они создали миниатюрный силиконовый датчик, который генерирует энергию даже зимой. Об этом сообщает Fast Company.

В 60-е годы XX века ученые поняли, что снег является положительно заряженным. То есть это означает, что упав на что-то с отрицательным зарядом, он передает свои электроны и создает статическое электричество.

Соавтор исследования Махер Эль-Кади говорит: "Мы знаем, что снег готов отдавать свою энергию, поэтому подумали, почему бы не привлечь другой материал с противоположным зарядом, чтобы вытащить эти электроны и образовать электричество".

Ученые испытали несколько материалов – тефлон, алюминиевую фольгу и т. п, однако лучше всего подошел обычный силикон. Как объясняют авторы исследования, он дешевый и есть везде, его используют почти в каждой отрасли. Больше, он лучше всего "цепляет" электроны.

Команда создала метод 3D-печати силикона поверх гибкого электрода, который мог бы захватить статическое электричество – снега достаточно связаться с силиконом. Как бонус, этот материал долговечный и водостойкий.

По словам Эль-Кади, 30% поверхности Земли зимой покрывает снег, что, собственно, мешает солнечным панелям работать должным образом, поскольку осадки ограничивают их выходную мощность. А это новое устройство можно интегрировать в солнечные панели, чтобы обеспечить непрерывное энергоснабжение во время снегопада.

Также технологию можно использовать в мониторинге зимних видов спорта для более точной оценки показателей спортсмена во время бега, ходьбы или прыжков. Это может повлечь появление нового поколения гаджетов с автономным питанием вроде фитнес-браслетов.