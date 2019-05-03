Компания SpaceX в очередной раз отложила запуск Falcon 9

Новости технологии: Запуск ракеты носителя Falcon 9 с кораблём Dragon и грузом для международной космической станции отложен до 4 мая.

Американское космическое агентство NASA сообщило об очередном переносе даты запуска ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon компании SpaceX.

Ранее старт планировался на сегодняшнее утро. Dragon должен доставить на МКС оборудование для проведения нескольких десятков научных экспериментов.

Отмечается, что причиной переноса запуска стали проблемы с электрооборудованием на плавучей платформе, которая предназначена для посадки многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

"Следующая возможность для запуска будет завтра (4 мая - ред.) в 02:48 по восточноамериканском времени", - говорится в сообщении на сайте NASA.

Falcon Heavy - самая большая и самая мощная ракета, которая покидает атмосферу Земли и имеет ударную силу, равную примерно 18 реактивным самолетам Jumbo на полную мощность.