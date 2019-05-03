Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Компания SpaceX в очередной раз отложила запуск Falcon 9

Компания SpaceX в очередной раз отложила запуск Falcon 9
13:13 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости технологии: Запуск ракеты носителя Falcon 9 с кораблём Dragon и грузом для международной космической станции отложен до 4 мая.

Американское космическое агентство NASA сообщило об очередном переносе даты запуска ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon компании SpaceX.

Ранее старт планировался на сегодняшнее утро. Dragon должен доставить на МКС оборудование для проведения нескольких десятков научных экспериментов.

Отмечается, что причиной переноса запуска стали проблемы с электрооборудованием на плавучей платформе, которая предназначена для посадки многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon 9. 

США провели новое испытание ядерной ракеты (Видео)

"Следующая возможность для запуска будет завтра (4 мая - ред.) в 02:48 по восточноамериканском времени", - говорится в сообщении на сайте NASA.

Falcon Heavy - самая большая и самая мощная ракета, которая покидает атмосферу Земли и имеет ударную силу, равную примерно 18 реактивным самолетам Jumbo на полную мощность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Falcon 9, Запуск ракеты, SpaceX, Falcon Heavy, Запуск Falcon 9.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь