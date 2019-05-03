Galaxy M40: бюджетный смартфон заметили в Geekbench с чипом Snapdragon 675

Новости технологии: Корейский производитель Samsung готовит к анонсу бюджетный смартфон Galaxy M40.

В прошлом месяце новинку заметили в базе данных сайта Wi-Fi Alliance, а сейчас ее протестировали в Geekbench.

Аппарат проходит с таким же номером модели - SM-M405F. На борту устройства установлена операционная система Android 9 Pie и 6 ГБ ОЗУ. За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 675. Этот же чипсет имеет Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Благодаря ему, новинка набирает в одноядерном тесте 2350 баллов, а в многоядерном - 6410 баллов.

Других подробностей Geekbench не раскрывает, но мы уже знаем, что Galaxy M40 также получит AMOLED-дисплей, 64/128 ГБ ПЗУ, тройную камеру и, скорее всего, дисплей с каплевидным вырезом (Infinity-U).

Информации о дате анонса устройства пока нет.