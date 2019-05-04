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В Mozilla Firefox глобальный сбой: что делать

В Mozilla Firefox глобальный сбой: что делать
19:58 Сб, 4 Май 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Если вы сегодня зашли в Mozilla Firefox, а там все завалено рекламой, не работает VPN и исчезли все расширения - не спешите паниковать.

Сбой в браузере связан с преждевременным истечением срока действия сертификата для формирования цифровых подписей. В теории, сертификат должен был обновиться еще неделю назад, но этого не произошло. Скорее всего, это связано с переходом десктопной версии Mozilla Firefox на шкалу времени по UTC (Всемирное координированное время).

В результате ровно в 0 часов по UTC в браузере перестали работать расширения - всех их система ошибочно признает устаревшими. Пользователи видят сообщение о том, что расширение "не может быть проверено для использования в Firefox и было отключено".

Переустановить расширение не получится. Поэтому придется подождать, пока разработчики не исправят эту проблему. Благо, над этим уже работают.

"Мы сожалеем, что в настоящее время наблюдается проблема, из-за которой существующие и новые расширения не запускаются или не устанавливаются в Firefox. Мы знаем, в чем проблема, и прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить эту функциональность в Firefox. Мы будем продолжать предоставлять обновления через наши каналы Twitter. Пожалуйста, потерпите, пока мы исправим проблему", - заявил представитель Mozilla.

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Но если вы не можете ждать - загрузите необходимые настройки вручную. Правда, сделать это получится только в версии Firefox Developer или Nightly. Для этого зайдите в раздел about:config и установите параметр xpinstall.signatures.required в значение False. В других версиях придется вручную загружать файлы.xpi для каждого из расширений, причем делать это при каждом открытии браузера.

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Браузер, Сбой, Mozilla Firefox.
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