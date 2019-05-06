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Вторник, 07.05.2019

Redmi Note 7 в космосе: смартфон сделал снимки Земли и вернулся невредимым (Видео)

Устройство подняли на 35 тысяч метров с температурой окружающей среды -58°C и атмосферным давлением 1 кПа. Смартфон пробыл в космосе 2 часа и вернулось оттуда целым и невредимым, при этом сделав множество снимков Земли на основную камеру. Напомним, у Redmi Note 7 установлены два модуля. Первый - Samsung GM1 на 48 Мп. При плохом освещении он объединяет четыре пикселя в один с эквивалентным размером 1.6 мкм и создает снимки с разрешением 12 мегапикселей. Второй модуль - дополнительный сенсор глубины на 5 Мп. Он нужен для создания фотографий с эффектом "боке". Фронтальная камера в смартфоне 13-мегапиксельная.
gagadget.com
Фото: Twitter
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Гаджеты, Космос, Смартфоны, Устройство, Xiaomi, Redmi Note 7.
21:02 Пн, 6 Май 2019 Телеграф
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