Скачать
Среда, 08.05.2019
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
Зеленский встретился с главой МИД Канады: обсудили борьбу с коррупцией в Украине
Зеленский встретился с главой МИД Канады
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь

Kerbal Space Program получит DLC, посвященное исследованию планет

Kerbal Space Program получит DLC, посвященное исследованию планет
04:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости технологии: Для Kerbal Space Program выпустят DLC с исследованием планет и робоконечностями.

Kerbal Space Program — очаровательный симулятор исследования космических просторов. Несмотря на то что первая публичная версия игры вышла аж в июне 2011-го, разработчики из Squad до сих пор поддерживают проект. 6 мая они анонсировали дополнение Breaking Ground.

Как пишут сами авторы, добавка посвящена исследованию, экспериментам и технологическим открытиям. Вам предстоит изучать криовулканы, таинственные кратеры и другие объекты, расположенные на лунах и планетах Солнечной системы.

В распоряжении кербонавтов окажется масса нового оборудования. Например, на поверхности планет можно будет устанавливать научные станции, изучающие погоду и сейсмическую активность. Любителям научных изысканий разрешат использовать новый космический скафандр.

Magic: The Gathering оказалась самой сложной существующей игрой

Одна из главных особенностей DLC — робоконечности. Они устанавливаются на планетоход и позволяют добывать образцы минералов и прочих элементов, заслуживающих исследования. Создатели реализовали отдельную механику управления инструментами.

Kerbal Space Program: Breaking Ground Expansion выйдет на PC 30 мая. Те, кто купил игру до апреля 2013-го, получат свежую порцию контента бесплатно, остальным же придётся выложить 15 баксов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Игры, Kerbal Space Program, DLC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка
02 Инаугурация Зеленского может состояться уже в июне
03 Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
05 Экс-командующий Нацгвардии готов вернуться к должности при Зеленском
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Дожди, заморозки и снег: в Украине существенно похолодает
Дожди и заморозки: в Украине существенно похолодает
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь