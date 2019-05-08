Kerbal Space Program получит DLC, посвященное исследованию планет

Новости технологии: Для Kerbal Space Program выпустят DLC с исследованием планет и робоконечностями.

Kerbal Space Program — очаровательный симулятор исследования космических просторов. Несмотря на то что первая публичная версия игры вышла аж в июне 2011-го, разработчики из Squad до сих пор поддерживают проект. 6 мая они анонсировали дополнение Breaking Ground.

Как пишут сами авторы, добавка посвящена исследованию, экспериментам и технологическим открытиям. Вам предстоит изучать криовулканы, таинственные кратеры и другие объекты, расположенные на лунах и планетах Солнечной системы.

В распоряжении кербонавтов окажется масса нового оборудования. Например, на поверхности планет можно будет устанавливать научные станции, изучающие погоду и сейсмическую активность. Любителям научных изысканий разрешат использовать новый космический скафандр.

Одна из главных особенностей DLC — робоконечности. Они устанавливаются на планетоход и позволяют добывать образцы минералов и прочих элементов, заслуживающих исследования. Создатели реализовали отдельную механику управления инструментами.

Kerbal Space Program: Breaking Ground Expansion выйдет на PC 30 мая. Те, кто купил игру до апреля 2013-го, получат свежую порцию контента бесплатно, остальным же придётся выложить 15 баксов.