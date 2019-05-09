Google продолжает выпускать "бюджетные" смартфоны

Новости технологии: В рамках конференции Google I/O 2019 поисковик представил новые "бюджетные" смартфоны Pixel 3a и 3a XL.

Однако фанатов "пикселей" волновал вопрос получит ли он преемника и Google намекнула, что новинки все же увидят свет.

Незадолго до анонса новинок главный редактор англоязычного интернет-ресурса Android Police пообщался с представителями команды разработчиков семейства Google Pixel Зa.

Google будет выпускать "облегченные" версии флагманов Pixel. Представители Google подтвердили, что премьера не является разовой акцией. Выпуск "облегченных" версий флагманов планируют сделать регулярным, вероятно, ежегодным.

Какое будущее ждет бюджетные смартфоны? Правда, в будущем следует ожидать большего количества различий в характеристиках флагманских устройств и их версий с литерой "a". Вряд ли корпорации Google будет выгодно предлагать телефоны вдвое дешевле, если много их спецификаций будут схожи с старшими версиями.

Например, если представители серии Google Pixel 4 получат многомодульную основную камеру и сканер отпечатков в дисплее, то Google Pixel 4a могут остаться с одним основным фотомодулем и классическим дактилоскопическим сканером на задней панели.