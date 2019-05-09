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Четверг, 09.05.2019
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Google продолжает выпускать "бюджетные" смартфоны

Google продолжает выпускать "бюджетные" смартфоны
13:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости технологии: В рамках конференции Google I/O 2019 поисковик представил новые "бюджетные" смартфоны Pixel 3a и 3a XL.

Однако фанатов "пикселей" волновал вопрос получит ли он преемника и Google намекнула, что новинки все же увидят свет.

Незадолго до анонса новинок главный редактор англоязычного интернет-ресурса Android Police пообщался с представителями команды разработчиков семейства Google Pixel Зa.

Google будет выпускать "облегченные" версии флагманов Pixel. Представители Google подтвердили, что премьера не является разовой акцией. Выпуск "облегченных" версий флагманов планируют сделать регулярным, вероятно, ежегодным.

Какое будущее ждет бюджетные смартфоны? Правда, в будущем следует ожидать большего количества различий в характеристиках флагманских устройств и их версий с литерой "a". Вряд ли корпорации Google будет выгодно предлагать телефоны вдвое дешевле, если много их спецификаций будут схожи с старшими версиями.

 
 
 
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The jack is back! #Pixel3a is equipped with a 3.5mm audio jack, has Bluetooth 5.0, and sports a digital USB-C audio port, so all your headphones are back in the game.

Публикация от Made by Google (@madebygoogle)

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Например, если представители серии Google Pixel 4 получат многомодульную основную камеру и сканер отпечатков в дисплее, то Google Pixel 4a могут остаться с одним основным фотомодулем и классическим дактилоскопическим сканером на задней панели.

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Google, Смартфоны, Технологии, Pixel 3a, Pixel 3a XL.
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