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В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon
В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon

В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon

В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon
11:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости технологии: НАСА заявила об аварии во время испытаний парашютов пилотируемого корабля Crew Dragon от SpaceX.

Апрельские испытания парашютной системы пилотируемого корабля Crew Dragon прошли "неудовлетворительно" — парашюты не сработали как надо, и капсула была повреждена при посадке, сообщил руководитель пилотируемых программ NASA Билл Герстенмайер (Bill Gerstenmaier).

Космический корабль Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, которые создают частные компании в рамках программы NASA Commercial Crew Program.

Испытания проходили на озере Деламар в штате Невада. Систему тестировали на возможность провести посадку при отсутствии одного работающего парашюта. Crew Dragon должен был совершить безопасное приземление, однако этого не случилось.

"Один из парашютов был намеренно испорчен, три других должны были обеспечить безопасную посадку, но этого не произошло. "Мы не получили тот результат, на который рассчитывали… три оставшихся парашюты не сработали как должны были", — сказал Герстенмайер. 

SpaceX подтвердила потерю пилотирумой капсулы Crew Dragon

Он добавил, что тестовая капсула была повреждена при ударе об землю.

По словам Герстенмайера, пока не ясно, с чем связана такая авария. Непонятно, как это скажется на первом полете корабля от SpaceX и состоится ли теперь он вообще.

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Все по теме:

НАСА, Технологии, SpaceX, Техно, Crew Dragon, Испытания Crew Dragon, Космический корабль Crew Dragon, Билл Герстенмайер.
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