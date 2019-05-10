В NASA сообщили об аварии при испытании Crew Dragon

Новости технологии: НАСА заявила об аварии во время испытаний парашютов пилотируемого корабля Crew Dragon от SpaceX.

Апрельские испытания парашютной системы пилотируемого корабля Crew Dragon прошли "неудовлетворительно" — парашюты не сработали как надо, и капсула была повреждена при посадке, сообщил руководитель пилотируемых программ NASA Билл Герстенмайер (Bill Gerstenmaier).

Космический корабль Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, которые создают частные компании в рамках программы NASA Commercial Crew Program.

Испытания проходили на озере Деламар в штате Невада. Систему тестировали на возможность провести посадку при отсутствии одного работающего парашюта. Crew Dragon должен был совершить безопасное приземление, однако этого не случилось.

"Один из парашютов был намеренно испорчен, три других должны были обеспечить безопасную посадку, но этого не произошло. "Мы не получили тот результат, на который рассчитывали… три оставшихся парашюты не сработали как должны были", — сказал Герстенмайер.

Он добавил, что тестовая капсула была повреждена при ударе об землю.

По словам Герстенмайера, пока не ясно, с чем связана такая авария. Непонятно, как это скажется на первом полете корабля от SpaceX и состоится ли теперь он вообще.