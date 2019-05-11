Скачать
Суббота, 11.05.2019
Суд не запретил Парубию подписать закон об украинском языке
Суд не запретил Парубию подписать закон об украинском языке
Минкультуры отрицает информацию о возобновлении работы УПЦ (КП)
Минкультуры отрицает информацию о возобновлении работы УПЦ (КП)
Свитолина рассказала о жизни, теннисе и планах
Свитолина рассказала о жизни, теннисе и планах
Основатель Blue Origin и предприниматель Джефф Безос презентовал космический корабль Blue Moon
Основатель Blue Origin и предприниматель Джефф Безос презентовал космический корабль Blue Moon

Новинка от Google: приложение, которое пишет стихи на основе селфи (Видео)

Новинка от Google: приложение, которое пишет стихи на основе селфи (Видео)
14:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости технологии: Этот проект похож на усовершенствованный Instagram-фильтр.

В google's Arts & Culture Lab создали очередную интересную разработку - сервис, основанный на искусственном интеллекте. Он получил название Poem Portrait. Разработка может писать стихи на основе портрета на фото.

Как работает разработка. Пользователю нужно сделать фото своего лица и загрузить в систему. Далее нейросеть накладывает на изображение текст, посвященный фотографии.

Это приложение создали разработчик Росс Гудвин совместно с дизайнером Есом Девлином. Росс создал генератор поэзии на основе стихов 19 века, а Эс разработал фильтр для фото.

Как пример, разработчики показали фотографию актера Киану Ривза

Новый платежный сервис в WhatsApp: что известно

Как работает приложение Poem Portrait: видео

Уточним, что это не первая новинка, созданная компанией Google. Недавно Google также выпустил приложение Google Fit на базе операционной системы iOS.

Это программное обеспечение является полноценным аналогом платформы Apple Health, с помощью которой владельцы iPhone, iPad и Apple Watch могут следить за своей физической активностью, а также многими другими данными, добавляя все данные в это ПО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Приложение пишет стихи, Стихи на селфи, Poem Portrait.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона
02 Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
03 Гороскоп на сегодня, 11 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Лучшие поздравления с днем рождения 11 мая: стихи и открытки
05 Украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки в мире
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский поговорил с послом Китая о развитии сотрудничества
Зеленский встретился с послом Китая
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Летиции Касте - 41: интересные факты из биографии
Летиции Касте - 41: интересные факты из биографии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь