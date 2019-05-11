Новинка от Google: приложение, которое пишет стихи на основе селфи (Видео)

Новости технологии: Этот проект похож на усовершенствованный Instagram-фильтр.

В google's Arts & Culture Lab создали очередную интересную разработку - сервис, основанный на искусственном интеллекте. Он получил название Poem Portrait. Разработка может писать стихи на основе портрета на фото.

Как работает разработка. Пользователю нужно сделать фото своего лица и загрузить в систему. Далее нейросеть накладывает на изображение текст, посвященный фотографии.

Это приложение создали разработчик Росс Гудвин совместно с дизайнером Есом Девлином. Росс создал генератор поэзии на основе стихов 19 века, а Эс разработал фильтр для фото.

Как пример, разработчики показали фотографию актера Киану Ривза

Как работает приложение Poem Portrait: видео

Уточним, что это не первая новинка, созданная компанией Google. Недавно Google также выпустил приложение Google Fit на базе операционной системы iOS.

Это программное обеспечение является полноценным аналогом платформы Apple Health, с помощью которой владельцы iPhone, iPad и Apple Watch могут следить за своей физической активностью, а также многими другими данными, добавляя все данные в это ПО.