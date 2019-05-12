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Воскресенье, 12.05.2019
Первый в мире AR-дрон, с проектором вместо камеры (Фото)
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Первый в мире AR-дрон, с проектором вместо камеры (Фото)

Space Creator Drone совсем не похож на один из тех дронов, который вы когда-либо видели.Он поднимается в воздух не для того, чтобы сделать фотографии, а скорее рисует их на поверхностях, превращая стены и пол в порталы, открывающие нам альтернативную реальность.
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru
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Камера, Проектор, Дрон, Дополнительная реальность, Space Creator Drone.
03:27 Сегодня Телеграф
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