Первый в мире AR-дрон, с проектором вместо камеры (Фото)

Space Creator Drone совсем не похож на один из тех дронов, который вы когда-либо видели.Он поднимается в воздух не для того, чтобы сделать фотографии, а скорее рисует их на поверхностях, превращая стены и пол в порталы, открывающие нам альтернативную реальность.