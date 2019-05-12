В Украине появилась еще одна международная платежная система

Новости технологии: Международная платежная система "LEO" стала четвертой международной платежной системой из 14 зарегистрированных, платежными организациями которых являются небан-ковские финансовые учреждения.

Ею стала внутригосудар-ственная платежная система "ЛЕО". Соответствующее решение опубликовано на сайте Национального банка Украины.

Согласно выданному свидетельству от 26 апреля 2019 года, платежная система получила новый статус — международная платежная система "LEO". Платежной организацией МПС"LЕО" остается ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЕЙ". В 2016 году компания получила лицензию НБУна перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а уже 3 января 2017 года регулятор утвердил регистрацию правил внутригосударственной платежной системы ЛЕО.

Новый статус дает МПС "LЕО" право:

1. Совершать международные денежные переводы;

2. Работать на территории других стран;

3. Работать напрямую с иностранными контрагентами.

Расчетными банками МПС ЛЕО являются государственный банк АБ "Укргазбанк" и ком-мерческий банк АТ АКБ "Конкорд" (Concord Bank).

В компании оценивают позитивное решение Национального банка как еще один шаг на пути либерализации финансового рынка, которая уже серьезно изменила отечественный транзакционный бизнес.

"Появление новой международной платежной системы — это четкий сигнал того, что приоритетом государственных интересов является интеграция финансовой системы в об-щемировую практику. Значение МПС "LEO" для LeoGaming сложно переоценить: больше прозрачности в работе для наших международных партнеров, больше доверия со стороны государства. Именно такой путь развития был для нас единственно возможным", — под-черкнула глава ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЕЙ" Алена Шевцова.

В планах у МПС "LЕО" выйти на рынок международных денежных переводов, тем самым увеличив масштабы работы как с бизнесом, так и с конечным потребителем.