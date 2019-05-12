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Возвращение к истокам: Microsoft планирует вернуть PowerToys

Возвращение к истокам: Microsoft планирует вернуть PowerToys
18:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Пакет утилит PowerToys был выпущен для Windows 95 и Windows XP, но в более новых версиях он не работает.

Сейчас Microsoft хочет снова добавить их, на этот раз в Windows 10.

Набор PowerToys добавлял в систему новые функции и открывал больше настроек, позволяя сделать Windows максимально удобным для своего использования.

Согласно репозиторию GitHub, первой утилитой для Windows 10 будет Maximize to new desktop (MTND). С помощью этого инструмента пользователи смогут перенести окно на виртуальный рабочий стол нажатием одной кнопки.

Вторая функция - руководство по сочетанию клавиш Windows, которое можно вызвать, удерживая нажатой клавишу Windows дольше секунды. Утилита покажет все сочетания, доступные в системе.

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Также Microsoft рассматривает множество других инструментов для разработки, которые в настоящее время включают:

  • Полный оконный менеджер
  • Замена Win+R
  • Улучшенный Alt+Tab, включая интеграцию с вкладкой браузера и поиск запущенных приложений
  • Контроль батареи ноутбука
  • Переименование командного файла
  • Быстрое переключение разрешения в панели задач
  • Лаунчер с поддержкой CMD, PowerShell или Bash из Проводника

Первыми двумя утилитами можно будет воспользоваться уже этим летом.

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Все по теме:

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows 10, PowerToys, Пакет утилит.
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