Возвращение к истокам: Microsoft планирует вернуть PowerToys

Сейчас Microsoft хочет снова добавить их, на этот раз в Windows 10.
Набор PowerToys добавлял в систему новые функции и открывал больше настроек, позволяя сделать Windows максимально удобным для своего использования.
Согласно репозиторию GitHub, первой утилитой для Windows 10 будет Maximize to new desktop (MTND). С помощью этого инструмента пользователи смогут перенести окно на виртуальный рабочий стол нажатием одной кнопки.
Вторая функция - руководство по сочетанию клавиш Windows, которое можно вызвать, удерживая нажатой клавишу Windows дольше секунды. Утилита покажет все сочетания, доступные в системе.
Также Microsoft рассматривает множество других инструментов для разработки, которые в настоящее время включают:
Первыми двумя утилитами можно будет воспользоваться уже этим летом.